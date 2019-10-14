В Петербурге прошли рейды «Нелегальное такси»

Рейд помог выявить нарушителей и сделать дороги более безопасными. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Рейд помог выявить нарушителей и сделать дороги более безопасными. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Полиция проверяла таксистов в разных районах города на соблюдение действующего законодательства.

Несколько дней назад, 9 и 10 октября 2019 года, полиция проверила таксистов в Василеостровском, Колпинском, Кронштадтском, Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

В ходе рейда полицейские проверили порядка 400 автомобилей такси, в том числе «агрегаторов такси». Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 117 водителей.

Пятьдесят автомобилей были изъяты, так как у водителей не было лицензий, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что главная цель таких мероприятий заключается в повышении мер безопасности на автомобильном транспорте при перевозках пассажиров и багажа легковым такси.

Ранее GazetaSPB сообщила, что задержан студент, открывший стрельбу в центре Петербурга.