Студент в центре города открыл стрельбу из-за ссоры

Студент в центре города открыл стрельбу из-за ссоры
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Фото: Google maps

Полиция получила заявление об огнестрельном ранении, затем отыскала и задержала виновного.

Несколько дней назад, 10 октября, полиция получила заявление о получении огнестрельного ранения у дома номер 5 по Орловскому переулку.

Пострадавшего 34-летнего мужчину госпитализировали, он был направлен на амбулаторное лечение.

Дознание возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили полиции к установить личность преступника. Им оказался 24-летний студент одного из петербургских ВУЗов.

Ранее GazetaSPB сообщила, что задержан мужчина, ограбивший банк в Колпино.

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