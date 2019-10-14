Студент в центре города открыл стрельбу из-за ссоры

Полиция получила заявление об огнестрельном ранении, затем отыскала и задержала виновного.
Несколько дней назад, 10 октября, полиция получила заявление о получении огнестрельного ранения у дома номер 5 по Орловскому переулку.
Пострадавшего 34-летнего мужчину госпитализировали, он был направлен на амбулаторное лечение.
Дознание возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве.
Оперативно-розыскные мероприятия позволили полиции к установить личность преступника. Им оказался 24-летний студент одного из петербургских ВУЗов.
Ранее GazetaSPB сообщила, что задержан мужчина, ограбивший банк в Колпино.