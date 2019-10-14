Задержан грабитель, напавший на банковский офис

Полиция провела расследование и задержала подозреваемого в разбойном нападении на офис одного из банков в Колпино.

Неизвестный пробрался в здание банка на улице Ижорского Батальона в городе Колпино Ленинградской области. Он достал похожий на пистолет предмет, направил на женщину-кассира и потребовал отдать ему денежные средства. Грабитель забрал два пакета с деньгами и скрылся с места преступления, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Было проведено расследование. Оперативно-розыскные мероприятия помогли выявить подозреваемого. Им оказался мужчина родом из Ростовской области, живущий в городе Колпино.

Полиция конфисковала у задержанного пневматический пистолет. В его квартире провели обыск и обнаружили сумму порядка 6 миллионов рублей в банковских упаковках.

Выяснилось также, что часть краденых средств мужчина уже потратил на покупку автомобиля.

Подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.

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