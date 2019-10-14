На актера из Украины напали в Польше

Управляющий пиццерии в польском городе Познань применил физическую силу к украинскому актеру Юрию Марку.

Актер Юрий Марк участвовал в протестных акциях «евромайдана» в 2014 году, а затем бы вынужден уехать на заработки в Польшу. Там артист устроился работать в театр, а для дополнительного заработка в пиццерию.

Как сообщает Юрий на своей страничке в Facebook, через три недели он был вынужден оставить подработку. Ему пообещали выплатить все заработанный деньги. Однако когда украинец попытался получить средства, ему отказали, попытались обмануть, а в итоге стали угрожать.

Во время угроз актер вызвал полицию. По его словам, пока полицейские добирались до места происшествия, управляющий пиццерии не смог держать себя в руках и ударил Юрия по лицу.

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