Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»

Одну из ключевых ролей, роль феи-крестной в новом мюзикле «Золушка» получил американский артист, открытый гомосексуалист Билли Портер.

На данный момент известно, что Билли Потер и компания Sony ведут активные переговоры по новому проекту.

В новом мюзикле о полюбившейся многим истории, главная роль Золушки досталась певице Карле Камелле Кабельо.

Билли Портер играл в разных американских сериалах, например, в «Американской истории ужасов» и «Позе». Также он стал первым темнокожим гомосексуалистом, обладателем премии «Эмми».

На февральской церемонии вручения кинонаграды «Оскар» артист поразил всех своим нарядом — она был одет в пышное платье-смокинг.

Ране GazetaSPB сообщила, что в белорусских, казахстанских и российских кинотеатрах пройдет повторный прокат легендарной первой части трилогии «Матрица».