«Яндекс.Такси» обвиняют в обмане погибших пассажиров

Заказы принимал водитель, который не имел права перевозить пассажиров на территории Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Машина «Яндекс.Такси» стала участницей смертельного ДТП – она столкнулась со «Шкодой». В результате погибли два пассажира, одного доставили в больницу. Во время выяснения обстоятельств инцидента выяснилось, что легковушка не должна была предоставлять услуги по перевозу пассажиров, так как не имела на это разрешения. Роспотребнадзор обвинил компанию в обмане потребителей и потребовал выплатить штраф – 101 тысяча рублей.

В «Яндекс.Такси» отрицают свою вину, уверяя, что виноват перевозчик ООО «Эвалайн». Доводы компании суду показались неубедительными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору разыскивают сбежавшего виновника ДТП.