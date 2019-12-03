Россияне перечислили самые бесполезные корпоративные подарки

Реже всего сотрудникам дарят алкоголь, парфюмерию, косметику, билеты в театр и книги.. Фото: Pixabay

Реже всего сотрудникам дарят алкоголь, парфюмерию, косметику, билеты в театр и книги.. Фото: Pixabay

Жители России рассказали, что сувениры, алкоголь и косметика являются самыми безопасными новогодними подарками от компании. В числе самых необычных они назвали бочку меда, копченого гуся, петарды и цемент.

Подарки от компании получают 74% граждан. Самыми бесполезными из них россияне обозначили конфеты и фрукты.

Согласно данным исследования платформы «Mail.ru для бизнеса», сообщают «РИА Новости», самыми популярными подарками для работников на Новый год будут конфеты (34%) и сувениры (21%). Также им подарят деньги (21%) и подарочные сертификаты (20%).

Реже всего сотрудникам дарят алкоголь, парфюмерию, косметику, билеты в театр и книги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об идеи создания катка на Дворцовой площади в Северной столице.