Пиотровский назвал «неприличной» идею катка на Дворцовой площади

По мнению Пиотровского, каток на Дворцовой площадь открывать нельзя. Фото: pixabay.com

По мнению Пиотровского, каток на Дворцовой площадь открывать нельзя. Фото: pixabay.com

Руководитель Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подверг резкой критики идею создания катка на главной площади Санкт-Петербурга.

Предложение о создании катка на Дворцовой площади выдвинул депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Однако глава Эрмитажа Михаил Пиотровский возмутился подобным решением. По его мнению, Дворцовая площадь не место для спортивных развлечений.

«Не надо превращать площадь в стадион», — подчеркнул Пиотровский. При этом он добавил, что было бы неплохо возобновить традицию создания ледовых скульптур и ледового дворца на площади, чтобы люди могли любоваться «зимними» произведениями искусства.

Однако гендиректор Эрмитажа отметил, что этот план, вероятно, кажется менее привлекательным, поскольку принесет значительно меньше денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель Люмьер-холла планирует открыть рядом с ним каток.