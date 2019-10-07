Основатель «Люмьер-холла» откроет возле него каток

Основатель &#171;Люмьер-холла&#187; откроет возле него каток
Основатель полюбившихся горожанам "Люмьер-холла" и "Планетария №1" Дмитрий Гудов. Фото: АБН

Основатель креативного пространства «Люмьер-холл» и самого масштабного планетария «Планетарий №1» рассказал о новом проекте — катке.

Ледовая площадка появится в Петербурге на набережной Обводного канала, по соседству с «Люмьер-холлом». Деталями создания катка поделился его создатель, Дмитрий Гудов. Как пишет АБН, вместе с оборудованием зимний аттракцион обошелся предпринимателям в 20-25 миллионов рублей.

На площадке будет установлено современное оборудование, которое позволит поддерживать лед на катке при температуре до плюс 13 градусов тепла. Предположительно, открытие катка состоится через два месяца, 12 лекабря, и проработает аттракцион до 15 марта.

Одновременно на льду смогут находиться до трехсот человек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в экспозиции нового планетария появилась модель легендарного «Востока».

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