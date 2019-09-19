В экспозиции петербургского планетария появилась модель «Востока»

«Планетарий №1» представил новую модель ракеты «Восток».

На странице в социальной сети, посвященной самому большому в мире планетарию, появилось сообщение о поступлении новой модели. Ракета «Восток», как сообщается в публикации, участвовала в запуске космических аппаратов «Луна 1» и «Луна 3», а также нескольких искусственных спутников Земли.

Впервые запуск ракеты был осуществлен 60 лет назад — 2 января 1959 года.

Администрация сообщества приглашает петербуржцев и гостей города сделать селфи с новым экспонатом.

«Планетарий №1″является самым большим планетарием в мире, диаметр его купола, на котором проецируется изображение высокого качества, составляет 37 метров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Петербург поучаствует в благотворительной акции «Мир без слез» в поддержку российских детских больниц.