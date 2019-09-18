Санкт-Петербург примет участие в благотворительной программе «Мир без слёз»

Сумма пожертвований в рамках акции «Мир без слёз» для региональных больниц увеличена с 1,5 до 3 млн рублей.

19 сентября 2019 года Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ «Мир без слёз» в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который больница приобретет высокотехнологичное оборудование. Также для детей будет организовано праздничное представление с участием знаменитых во всем мире персонажей мультсериала «Маша и Медведь». И, конечно же, ни один ребенок не останется без памятного подарка: для маленьких пациентов организаторы приготовили волшебные сундучки с карандашами и красками.

«Мир без слёз» — ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Объем благотворительной помощи по программе в 2019 году составит более 75 млн рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году. Участники акций — 25 медицинских учреждений: 4 больницы в Москве и 21 в регионах.

Санкт-Петербург становится участником программы в восьмой раз. Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им.К.А.Раухфуса получал финансовую поддержку в рамках программы «Мир без слез» в 2015 и 2017 годах. Благодаря прошедшим акциям больница оснастила отделение травматологии аппаратом для вакуумной терапии ран и приобрела детский цистоуретроскоп для хирургического отделения.

Программа мероприятия:

10:30 – 11:00 Сбор гостей

11:00 – 12:00 Праздничное представление для детей с участием героев мультфильма «Маша и Медведь», вручение памятных подарков

12:00 – 12:30 Пресс-конференция для СМИ

Спикеры:

Лисовец Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Детков Вячеслав Юрьевич, главный врач ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса Ерофеев Александр Юрьевич, вице-президент банка ВТБ

Адрес:

Лиговский проспект дом 8 (вход с Греческого проспекта в ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса)

Аккредитация и дополнительная информация:

+7 960 248 18 40, Елизавета +7 981 718 14 34, Виктория

Информационная справка

«Мир без слёз»

Благотворительная корпоративная программа банка ВТБ, цель которой — поддержка учреждений детского здравоохранения и повышение качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2007 году проект стал федеральным: заявку на участие может подать любая государственная детская больница. В 2018 году программа «Мир без слёз» отметила свой 15-летний юбилей. За это время банк оказал помощь сотням детских больниц в 53 регионах России. В рамках программы банк напрямую финансирует приобретение медицинского оборудования, лекарств или расходных материалов по выбору медицинского учреждения.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А.Раухфуса» Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им.К.А.Раухфуса — многопрофильное медицинское учреждение с полуторовековой историей, осуществляющее медицинский уход за детьми всех возрастов и этапов жизни. Центр имеет девять отделений хирургического и терапевтического профилей. Специализированные отделения предлагают широкие возможности проведения сложных комбинированных экстренных оперативных вмешательств с участием бригады хирургов, нейрохирургов, офтальмологов, челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов, травматологов. В лабораториях и других подразделениях центра используется новейшее оборудование.

Банк ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.