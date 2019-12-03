Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве

Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Ани Лорак. Фото: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак не смогла сдержать эмоций во время выступления в Киеве. Артистку растрогал радушный прием фанатов.

В столицу Украины певица приехала для съемок в новогоднем шоу «Главная ёлка страны». Концерт проходил в здании Национальной оперы Украины. Фанаты услышали хиты «Я бы летала» и «Мы нарушаем».

Как сообщает Nation News, после выступления Лорак аплодировали стоя на протяжении нескольких минут, певица заплакала от такой реакции зала. Артистка обратилась к зрителям, поздравив их с наступающими праздниками.

В концерте также приняли участие Светлана Лобода, Monatik, Таисия Повалий и София Ротару.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Ани Лорак продемонстрировала тату в интимном месте. Рисунок фанаты заметили в ходе одного из выступлений, когда певица выступала в полупрозрачном платье.

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