Ани Лорак продемонстрировала тату в интимном месте

Певица Ани Лорак сделала татуировку в виде бабочки прямо под грудью. Рисунок случайно заметили поклонники, когда поп-звезда выступала в полупрозрачном платье.

Ани Лорак продемонстрировала тату нечаянно, во время выступления на концерте композитора Игоря Крутого. Обычно артистка выбирала для концертов более скромные и закрытые наряды, поэтому даже самые преданные поклонники не знали, что у звезды имеется татуировка в таком, довольно интимном месте.

Впервые о наличии нарисованной бабочки под грудью певицы фанаты заговорили после её появления на съемках клипа на песню «Я тебя ждала». Однако на тот момент многие предполагали, что тату — временная, и Лорак нанесла её лишь ради съемок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что концертный директор Софии Ротару возмущен её «травлей» в СМИ после заявления о том, что певица отправится на «Песню года» в Россию.