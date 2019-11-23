Директор Ротару рассказал о травле певицы из-за концерта в России

На данный момент София Ротару постоянно живет в Киеве и Ялте. Фото: Wikipedia

На данный момент София Ротару постоянно живет в Киеве и Ялте. Фото: Wikipedia

Сергей Лавров, концертный директор певицы Софии Ротару объяснил, почему исполнительницу травят в СМИ. По его мнению, это связано с планами Ротару приехать с концертом в Россию.

Представитель артистки подчеркнул, что считает травлю своей подопечной заказной. По мнению Лаврова, считать, что Ротару едет выступать в Россию из-за денег — безосновательно.

Директор артистки отметил, что в 2018 году Ротару первый раз не приехала на «Песню года» из-за введения военного положения на территории Украины. Однако теперь все изменилось и певица по-прежнему намерена выступить на мероприятии. Лавров добавил, что за участие в «Песне года» Ротару не получит гонорар, как и другие артисты.

Он также заявил, что певица, вопреки расхожим слухам, никогда не финансировала украинскую армию. Лишь исключительная бесконфликтность артистки позволяет журналистам избежать судебных тяжб, добавил представитель Ротару.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Совет Федераций негативно воспринял возвращение Ротару в Россию.