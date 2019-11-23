В Совфеде раскритиковали Ротару за возвращение с концертами в Россию

В Совете Федераций считают, что украинская певица София Ротару намерена приехать в Россию исключительно с целью заработка. Об этом заявил глава соцкомитета Валерий Рязанский.

В 2018 году, когда Киев ввел военное положение в стране, исполнительнице пришлось отменить свои выступления в России. Однако теперь сообщается, что в декабре месяце Ротару намерена вернуться на российскую сцену на «Песне года».

Сенатор считает, что на таких артистов необходимо как-то повлиять. Он отметил, что это должно произойти без составления черных списков. Рязанский также добавил, что российские зрители должны проигнорировать выступления Ротару.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ангелина Вовк раскритиковала вернувшуюся в Россию Софию Ротару. Ведущая «Песни года – 2019» убеждена, что певица приехала зарабатывать деньги.