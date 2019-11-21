Ангелина Вовк раскритиковала вернувшуюся в Россию Софию Ротару

Ведущая «Песни года – 2019» убеждена, что певица приехала зарабатывать деньги.

Об этом стало известно 21 ноября. Своим мнением Ангелина Вовк поделилась в эфире телеканала «Царьград». Ведущая «Песни года – 2019» совсем не рада возвращению Софии Ротару. Она напомнила, как певица уехала из страны год назад и все это время не выступала для поклонников. Вовк убеждены: Ротару преследует корыстные цели и ее желание нажиться на россиянах нельзя поощрять. Ведущая также вспомнила о политических высказывания артистки, которая поддерживала ВСУ и Петра Порошенко.

Вовк считает Ротару двуличным человеком, который улыбается сейчас всем, а потом будет говорить о россиянах гадости.

«Скажет: как я вас люблю, какие вы хорошие. Ну, тогда и вести себя надо по-другому по отношению к нашей стране»,

— отметила Вовк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами. Гонорар Ротару за один корпоратив, по данным источника, составляет 3,1 — 3,8 млн рублей.