София Ротару вернется в Россию с новогодними концертами

Певица София Ротару приедет в Москву для съемок телевизионного фестиваля «Песня года». Свое участие в концерте артистка подтвердила организаторам.

В эфир концерт выйдет 1 и 2 января 2020 года на канале «Россия 1». Запись «Песни года» запланирована на 7 декабря, однако билетов осталось немного, сообщает kp.ru.

Помимо этого ожидается, что Ротару выступит на фестивале «Легенды ретро FM» 14 декабря. Певица также рассматривает предложения о выступлении на новогодних корпоративах.

Гонорар Ротару за один корпоратив, по данным источника, составляет 3,1 — 3,8 млн рублей.

Напомним, что год назад София Ротару отменила концерты в России из-за конфликта между Москвой и Киевом. Концертный директор певицы Игорь Курилев также ссылался на её плохое самочувствие.