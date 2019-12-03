Три машины встали «паровозиком» на Ленинском

Вечером в понедельник, 2 декабря, на Ленинском проспекте на юге Петербурга произошло дорожное происшествие, участниками которого стали три следующих друг за другом легковушки.

Как сообщили очевидцы в петербургском паблике «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», на Ленинском проспекте три автомобиля столкнулись «паровозиком». Возможной причиной аварии является несоблюдение дистанции водителями, а также гололедица.

О пострадавших в результате ДТП не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Hyundai Solaris подбил минивэн на Солдата Корзуна. В Кировском районе Петербурга не поделили дорогу легковой автомобиль и минивэн. Участники заняли две полосы движения.