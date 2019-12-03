Hyundai Solaris подбил минивэн на Солдата Корзуна

Hyundai Solaris подбил минивэн на Солдата Корзуна
Участники аварии заняли несколько полос. Фото: vk.com/spb_today

В Кировском районе Петербурга не поделили дорогу легковой автомобиль и минивэн. Участники заняли две полосы движения.

Авария случилась сегодня утром, 3 декабря. По словам очевидцев, Hyundai Solaris и Lada Largus столкнулись на улице Солдата Корзуна, недалеко от проспекта Ветеранов. На опубликованных кадрах видно, что больше всего досталось минивэну.

«Пробки нет», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Подробности столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о водителе, который бросил машину после ДТП. Неизвестный, управляя иномаркой, «залетел» под «Газель».

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Hyundai Solaris подбил минивэн на Солдата Корзуна