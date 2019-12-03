Водитель Skoda бросил машину с ключами после того, как «залетел» под «Газель» у Покровского сквера

В Адмиралтейском районе Петербурга автомобиль Skoda занесло на заснеженной дороге, после чего он залетел под «Газель», «прихватив» рядом припаркованную иномарку. После ДТП водитель ушел с места происшествия.

Авария случилась в ночь на вторник, 3 декабря, у Покровского сквера. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у легковушки сильно помята передняя часть. По словам очевидцев, водитель иномарки задел Toyota Camry, стоящую рядом.

«Ушел с места ДТП, оставив даже ключи от машины в замке», — написал автор записи в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии с участием легковушек. Машины спровоцировали крупную пробку.