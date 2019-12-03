«Готовьтесь постоять в пробке»: ВАЗ протаранил Nexia на перекрестке Культуры и Просвещения

&#171;Готовьтесь постоять в пробке&#187;: ВАЗ протаранил Nexia на перекрестке Культуры и Просвещения
У одной из машин отвалился бампер. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На участке собралась пробка.

Авария случилась сегодня утром, 3 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ 2110», протаранил на перекрестке машину Daewoo Nexia. У первой от удара отвалился бампер.

«Готовьтесь постоять в пробке», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 10 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии на КАД. Водители сообщили об огромной пробке.

дтп новости спб пробка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе грабитель распылил баллончик с перцовым газом ...
Три машины встали «паровозиком» на Ленинском
Студия Marvel показала первый трейлер «Черной вдовы» со Скарлетт ...
Пьяный водитель, сбивший пешехода на Хошимина, получил три года колонии
Госавтоинспекция призывает автомобилистов пересесть на автобусы
Премьер-министр Финляндии может уйти в отставку из-за почтового скандала
В Ленобласти открыли завод по производству растворимого кофе
Hyundai Solaris подбил минивэн на Солдата Корзуна