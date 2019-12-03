«Готовьтесь постоять в пробке»: ВАЗ протаранил Nexia на перекрестке Культуры и Просвещения

У одной из машин отвалился бампер. Фото: vk.com/spb_today

У одной из машин отвалился бампер. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. На участке собралась пробка.

Авария случилась сегодня утром, 3 декабря. На опубликованных фотографиях видно, что водитель, управляя автомобилем марки «ВАЗ 2110», протаранил на перекрестке машину Daewoo Nexia. У первой от удара отвалился бампер.

«Готовьтесь постоять в пробке», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на месте происшествия не превышает 10 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о массовом дорожно-транспортном происшествии на КАД. Водители сообщили об огромной пробке.