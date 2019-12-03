На КАД образовалась пробка из-за массового ДТП

Утром 3 декабря в Петербурге на Кольцевой автодороге недалеко от съезда на Пулковское шоссе произошло массовое ДТП.

Как сообщили очевидцы, дорогу не поделили пять машин. По предварительной информации, причиной ДТП могли стать гололедица и высокая скорость.

«5 машин столкнулись на КАД, перед съездом на Пулковское шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. В результате ДТП образовалась серьезная пробка.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Ждановской улицы в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковые автомобили сильно помялись.