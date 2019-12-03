Mercedes и Skoda поторопились на «красный» на пересечении Большого проспекта и Ждановской

Mercedes и Skoda поторопились на &#171;красный&#187; на пересечении Большого проспекта и Ждановской
Mercedes вынесло на островок безопасности. Фото: vk.com/spb_today

Ночью на пересечении Большого проспекта Петроградской стороны и Ждановской улицы в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковые автомобили сильно помялись.

Авария случилась сегодня ночью, 3 декабря. Столкновение Mercedes и Skoda Octavia запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что оба водителя двигались на запрещающий сигнал светофора и не разминулись на перекрестке. От удара легковушки развернуло, а Mercedes вынесло на островок безопасности.

В комментариях к записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» пользователи пишут, что теперь водители не будут торопиться, а дождутся «зеленого» сигнала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупном пожаре в Петербурге. Пламя тушили 220 спасателей.

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