На Московском шоссе загорелся ангар на 12 тыс. «квадратах»

К ликвидации огня были привлечены 112 человек. Фото: Pixabay

К ликвидации огня были привлечены 112 человек. Фото: Pixabay

В Пушкинском районе Петербурга вспыхнул ангар. Постройка расположена в промзоне на Московском шоссе, 54.

Все произошло сегодня ночью, 3 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 2:13. К ликвидации огня на площади 12 тыс. квадратных метров были привлечены 112 человек и 24 спецтранспорта. В МЧС уточнили, что ранг пожара был увеличен до N4.

Как сообщили «РИА Новости», по всей площади произошло обрушение конструкции. Позже к месту происшествия был направлен дополнительный пожарный поезд. Число спасателей увеличилось до 220, они использовали 49 спецмашин.

Информация о возможных пострадавших не поступала. К ангару проследовали поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей квартире в центре Петербурга. Пожарные эвакуировали одного жителя.