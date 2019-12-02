На 8-й Советской загорелась квартира

В центре Петербурга произошел квартирный пожар. Спасателям удалось эвакуировать одного человека.

Как сообщили в городском главке МЧС, огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 8-й Советской улице в Центральном районе Петербурга. На место происшествия были вызваны экстренные службы, которые спасли человека, выведя его на улицу из загоревшегося жилья.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Согласно предварительной информации, в квартире произошел хлопок газа. Других подробностей инцидента пока нет. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные потушили полыхающую кухню на Большом проспекте.