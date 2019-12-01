Пожарные потушили полыхающую кухню на Большом проспекте

В Петроградском районе Северной столицы спасатели тушили пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Возгорание произошло на кухне.

Все случилось сегодня вечером, 1 декабря, в доме №63 на Большом проспекте. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 20:48. Огонь распространился на шесть квадратных метров помещения.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к месту происшествия были направлены 15 сотрудников на трех специальных машинах. Огонь удалось потушить менее чем за час. К 21:53 пламя было полностью потушено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Мурино башенный кран рухнул на стройку. О случившемся рассказали местные жители в одной из групп соцсети «ВКонтакте».