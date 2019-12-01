Башенный кран упал на строящийся дом в Мурино

Во Всеволожском районе Ленобласти на одной из строек рухнул башенный кран. По словам очевидцев, он упал прямо на дом в Мурино.
Фотографии с места происшествия появились сегодня вечером, 1 декабря, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Очевидцы рассказали, что все произошло на стройке компании «Мавис».
«Монолит поврежден. Пока разбирательства. Стройку заморозят по-любому», — написал один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».
«Самое главное, чтоб крановщик не пострадал и окружающие», — написал подписчик.
Другие подробности и сведения о возможных пострадавших не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей постройке в Ленобласти. Пожарные боролись с огнем около часа.