Пожарные час тушили частный дом в Ленобласти

В Волховском районе Ленобласти восемь спасателей тушили полыхающий частный дом. Постройка загорелась в садоводстве «Якорь».

Соответствующий сигнал поступил пожарным сегодня, 1 декабря, в 18:30. К тому моменту пламя охватило 36 квадратных метров. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели на двух специальных машинах. Пожарные боролись с огнем около часа.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, к 19:31 огонь был полностью потушен. В настоящее время по факту произошедшего проводится дознание.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об еще одном пожаре в Ленобласти. Спасатели тушили автомобиль.