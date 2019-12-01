В поселке Новоселье дотла сгорел автомобиль

В поселке Новоселье дотла сгорел автомобиль
Фото: https://vk.com/spb_today

В Ленинградской области в поселке Новоселье на Питерском проспекте около дома №1 случился пожар. Загорелась машина.

«Сгорел автомобиль близ д.1 по Питерскому проспекту в поселке Новоселье», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пожар произошел ночью, 1 декабря.

На фотоснимках из сообщества заметно, что машина полностью сгорела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы рассказали о голодной собаке, брошенной хозяином на морозе. Собака стоит во дворе на Планерной улице – хозяин привязал ее к забору и куда-то ушел. Петербуржцы уверяют, что пес стоит один уже почти сутки – бедняга успел замерзнуть и оголодать, но никого к себе не подпускает. При этом на него надет намордник.

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