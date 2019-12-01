Петербуржцы рассказали о голодной собаке, брошенной хозяином на морозе

Петербуржцы рассказали о голодной собаке, брошенной хозяином на морозе
Фото: https://vk.com/spb_today

Пес стоит на улице с субботнего вечера и преданно ждет его возвращения.

Об этом стало известно сегодня, 1 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Собака стоит во дворе на Планерной улице – хозяин привязал ее к забору и куда-то ушел. Петербуржцы уверяют, что пес стоит один уже почти сутки – бедняга успел замерзнуть и оголодать, но никого к себе не подпускает. При этом на него надет намордник.

В комментариях нашлись люди, которые пообещали покормить собаку, но хозяин пока что не объявился.

«Там не только сертификат, там и коврик, и плед лежит. Видно заботливый хозяин был»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям. Необходимость присвоения мохнатым помощникам официального статуса объясняется тем, что сейчас таким животным закрыт вход, к примеру, в парки или аптеки.

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