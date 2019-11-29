Депутаты Петербурга поддержали идею приравнять собак-помощников к поводырям

Предложение об изменении статуса собак-помощников выдвинули парламентарии Денис Четырбок и Анастасия Мельникова.

На заседании Законодательного собрания в пятницу, 29 ноября, этот законопроект встретил одобрение со стороны депутатов. На сегодняшний день официальный статус служебных собак имеют лишь поводыри, помогающие незрячим. Однако множество маломобильных людей имеют питомцев-помощников.

Так, собаки могут открывать и закрывать двери или ящики, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и многое другое. Необходимость присвоения мохнатым помощникам официального статуса объясняется тем, что сейчас таким животным закрыт вход, к примеру, в парки или аптеки. Кроме того, хозяева собак-помощников смогут получать компенсацию на их содержание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Четырбок и Мельникова озвучили предложение об изменении статуса собак-помощников.