Депутаты Петербурга предлагают приравнять собак-помощников к поводырям

Собак-помощников могут прировнять к статусу собак-проводников. С инициативой выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Анастасия Мельникова и Денис Четырбок.

Поправки предлагается внести в федеральный закон о социальной защите инвалидов. Цель законопроекта — повысить качество жизни людей с инвалидностью.

«В наш адрес поступили обращения от инвалидных организаций. Мы предлагаем приравнять собак-помощников и собак-поводырей в том числе для того, чтобы их пускали в соответсвующие заведения. Сейчас, например, в некоторые магазины пускают только собаку-поводыря, а просто собаку-помощника не пускают», — рассказали gazeta.spb.ru в пресс-службе Дениса Четырбока.

Такие собаки помогают открывать и закрывать двери, приносить вещи, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и выполнять другие действия, с которыми у людей с инвалидностью могут возникнуть сложности.

При этом статус собак-помощников законодательно не закреплен и лишен правового регулирования.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Яхтенной улице открылась новая площадка для дрессировки собак.