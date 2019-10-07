На Яхтенной открылась новая площадка для дрессировки собак

В Сети появились фотографии новой площадки для выгула собак. Комплекс открыли на Яхтенной улице в Приморском районе Петербурга.

Теперь местные жители смогут выгуливать и дрессировать своих питомцев на специально отведенной площадке. В комментариях в социальной сети «ВКонтакте» пользователи выразили благодарность за новое место для выгула любимцев.

Первые снимки территории появились в сообществе «Лахта Онлайн | Приморский район» социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных кадрах видно, что на площадке имеется зона отдыха и для хозяев.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в этом районе больше всего «собачьих зон», ух уже около десяти.