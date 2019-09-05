Глава Приморского района рассказал о площадках для собак

9 площадок действуют, а еще две скоро откроют. Фото: gov.spb.ru

9 площадок действуют, а еще две скоро откроют. Фото: gov.spb.ru

Новую “собачью зону” открыли на Ситцевой улице в самом многонаселенном районе Петербурга.

В Приморском районе Петербурга открыли новую площадку для дрессировки и выгула собак. На участке поставили оборудование для животных и сделали зону отдыха для хозяев.

Николай Цед, глава администрации района, лично поучаствовал в открытии, сообщили в Смольном 5 сентября. Цед заметил, что в Приморском районе Петербурга расположено больше всего “собачьих площадок”: 9 действуют, а еще две скоро откроют.

Новые площадки появятся на углу Туполевской и Сизова и на Яхтенной у дома 13. Приморский район Петербурга сейчас активно застраивается и быстро растет — он уже является самым большим по числу населения среди 18 районов Петербурга. В нем официально зарегистрированы 15 тысяч собак.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Пушкине открылась огороженная площадка для собак.