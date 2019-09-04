В Пушкине открылась огороженная площадка для выгула собак

В Пушкинском районе Петербурга открылась первая в районе площадка для выгула собак площадью 800 кв. метров. Инициатива была одобрена в рамках проекта «Твой бюджет».

Площадка расположена на Промышленной улицы на расстоянии от жилых домов, но в шаговой доступности для хозяев и их питомцев. Зону огородили забором и разделили на две части — для больших и маленьких собак, сообщает комитет по финансам.

Территория предназначена для выгула и тренировки животных. На площадке установлено специализированное оборудование и тренажеры для дрессуры.

Площадка была спроектирована и реализована в рамках проекта «Твой бюджет». С инициативой выступил местный житель Артур Порталенко. Идея подразумевает открытие двух площадок. Вторая в скором времени появится на Саперной улице. Общая стоимость двух площадок составила 3,8 млн рублей.

Администрация района планирует не останавливаться и организовать третью зону для выгула собак. Место сейчас подбирается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Мытнинской улице в рамках проекта «Твой бюджет» открылся сквер.