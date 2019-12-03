В Ленинградской области появятся беспилотные автомобили

В ближайшее время расширят число регионов, в которых будет проходить эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ.

Число регионов эксперимента увеличат до 11, среди них оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область.

До конца текущего года «Яндекс» планирует вывести на дороги больше 100 беспилотных автомобилей. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности. Машины имеют высокую степень автоматизации, участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств.

В августе 2019 года на дорогах Москвы оказались первые пять беспилотников, а уже в середине августа началось тестирование еще 30 беспилотных автомобилей. На данный момент эксперимент проходит на территории Москвы и Татарстана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобилистам в Петербурге 27 ноября будет непросто. К гололеду на дорогах прибавятся осадки — снег и дождь.