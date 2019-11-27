МЧС предостерегает о гололеде на дорогах Петербурга

Автомобилистам в Петербурге 27 ноября будет непросто. К гололеду на дорогах прибавятся осадки — снег и дождь.

Сохраняется вероятность ДТП, предупредили в ГУ МЧС России по Петербургу. Чтобы избежать аварий, автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Пешеходов призывают не перебегать дорогу из-за опасности поскользнуться и выбрать не скользкую обувь. В противном случае к подошве можно приклеить кусочки лейкопластыря. Он уменьшает скольжение, напомнили в МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и окружающей среды», температура воздуха днем составит от 0 до +2 градусов. Ветер юго-западных и южных направлений разгонится до 4-9 м/с.

Днем ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внутреннем кольце КАД утром 27 ноября произошла авария с участием 10-15 автомобилей. По словам водителей, причиной стала гололедица на дорогах.