Под Сертолово сгорел 100-метровый дом

Пожар произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 4 декабря. Пожарным потребовалось три часа на ликвидацию пожара.

Как сообщили в областном главке МЧС России, служба спасения получила сообщение о возгорании в СНТ «Холмы» под Сертолово в 00:40 ночи. О пожаре сообщили местные жители.

На месте происшествия работали дежурные смены двух пожаро-спасательных частей противопожарной службы области, а также пожарно-спасательная служба «Агалатово». Всего с пожаром боролись восемь спасателей с использованием двух спецмашин.

Стометровый пожар удалось потушить спустя три часа — к 3:30 ночи. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в ангаре в Шушарах ликвидировали спустя 17 часов.