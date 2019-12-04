Под Сертолово сгорел 100-метровый дом

Под Сертолово сгорел 100-метровый дом
Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пожар произошел во Всеволожском районе Ленинградской области в ночь на 4 декабря. Пожарным потребовалось три часа на ликвидацию пожара.

Как сообщили в областном главке МЧС России, служба спасения получила сообщение о возгорании в СНТ «Холмы» под Сертолово в 00:40 ночи. О пожаре сообщили местные жители.

На месте происшествия работали дежурные смены двух пожаро-спасательных частей противопожарной службы области, а также пожарно-спасательная служба «Агалатово». Всего с пожаром боролись восемь спасателей с использованием двух спецмашин.

Стометровый пожар удалось потушить спустя три часа — к 3:30 ночи. О пострадавших не сообщалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожар в ангаре в Шушарах ликвидировали спустя 17 часов.

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