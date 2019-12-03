Пожар в ангаре в Шушарах ликвидировали спустя 17 часов

Возгорание площадью 12 тысяч квадратных метров, произошедшее в терминале компании «Трансконтейнер», удалось потушить спустя 17 часов работы спасателей.

Пожар начался в ночь на 3 декабря, на Московском шоссе, 54 в Пушкинском районе Петербурга. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного в 2:13. На борьбу с огнем выехали 49 единиц пожарной техники и 220 спасателей.

Сильные повреждения привели к обрушению здания ангара, располагавшегося в промзоне в Шушарах. Днем площадь возгорания удалось уменьшить с 12 тысяч квадратных метров до 700. В 19:40 пожарные констатировали ликвидацию огня, пишет РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ущерб, нанесенный чрезвычайным происшествием на складах «Трансконтейнера», оценивается в три миллиона долларов. В промзоне хранились 4 тысячи тонн каучука и 1 тысяча тонн фанеры.