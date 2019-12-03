Ущерб от пожара в ангаре в Шушарах оценивают в 3 миллиона долларов

3 декабря в Ленинградской области в Шушарах произошел пожар. Загорелся терминал компании «Трансконтейнер», внутри которого находились строительные материалы, каучук и фанера.

Днем пожар удалось сократить с 12 тысяч кв. метров до 700. В тушении огня принимали участие 220 сотрудников МЧС, 50 автомобилей спецтехники, а также два пожарных поезда. На данный момент спасатели разбирают завалы.

«Сейчас деятельность нашего терминала временно приостановлена, мы предупредили клиентов, что не принимаем вагоны и машины. Однако ожидаем, что уже в течение суток снова заработаем, после того, как МЧС даст нам разрешение», – сообщил гендиректор компании Дмитрий Мельничук «Фонтанке».

Огонь уничтожил около 4-х тонн каучука и 1 тонную фанеры на площади в 6 тысяч квадратных метров. Эксперты сообщили, что ущерб оценивают в 3 млн. долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что 26 спасателей разбирают завалы сгоревшего ангара в Ленинградской области.