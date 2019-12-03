26 спасателей разбирают завалы сгоревшего ангара в Шушарах

В Ленинградской области в ангаре на Московском шоссе ночью, 3 декабря, произошел пожар. В его ликвидации принимали участие 200 спасателей и 50 автомобилей спецтехники.

В 15:22 пожар полностью потушили. В пресс-службе МЧС по Петербургу сообщили, что площадь тления завалов в ангаре составляет 100 кв. м.

На данный момент на месте ЧП работают 5 единиц спецтехники и 26 человек из МЧС. Завал будут разбирать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Пушкинском районе Петербурга вспыхнул ангар. Постройка расположена в промзоне на Московском шоссе, 54. Все произошло сегодня ночью, 3 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 2:13. Площадь пожара удалось сократить с 12 тысяч кв. метров до 700.