Площадь пожара в ангаре в Шушарах сократили до 700 тысяч «квадратов»

3 декабря в Шушарах произошел пожар. Загорелся терминал компании «Трансконтейнер», внутри него находились строительные материалы, каучук и фанера. На данный момент площадь пожара удалось сократить с 12 тысяч кв. метров до 700.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на площадь в 12 тысяч квадратных метров, в его тушении принимали участие 200 сотрудников МЧС, 50 автомобилей спецтехники, а также два пожарных поезда.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что площадь горения на 14:30 составляет 700 кв. метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что в Пушкинском районе Петербурга вспыхнул ангар. Постройка расположена в промзоне на Московском шоссе, 54. Все произошло сегодня ночью, 3 декабря. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 2:13.