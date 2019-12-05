Производители бытовой химии ответили на обвинение ФАС

Производители бытовой химии ответили на обвинение ФАС
Бытовая химия. Фото:pixabay.com

ФАС выдала предупреждение производителям стиральных порошков марок Persil и Ariel. В ведомстве указали, что данные товары в России отличаются от тех же товаров в Западной Европе.

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — отреагировал исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены на предупреждение ФАС. Об этом он рассказал РБК.

Проверка порошков была проведена с участием Роспотребнадзора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россияне перечислили самые бесполезные корпоративные подарки. В числе самых необычных они назвали бочку меда, копченого гуся, петарды и цемент.

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