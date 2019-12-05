«Роснано» получит 20 млрд рублей на создание фонда проектов цифровой экономики

В России появится Фонд проектов цифровой экономики под управлением Роснано.

Как пишут «Известия», на создание этого фонда будет выделено 20 млн рублей из федерального бюджета.

Фонд будет заниматься инвестированием высокотехнологичных проектов в сфере блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники, квантовых и нейротехнологий, дополненной и виртуальной реальности.

Кроме того, Анатолий Чубайс предлагает создать и еще один похожий фонд для поддержки малых технологичных фирм. Для этого «Роснано» необходимо еще 1,5 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.