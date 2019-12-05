Водный маршрут между Финляндией и Карелией могут проложить через Петербург

Между городом Савонлинна в Финляндии и городом Сортавала в Карелии планируется организовать водное пассажирское сообщение. Маршрут хотят проложить через Петербург.
По планам путь пройдет через озерную систему Финляндии, Сайменский канал, Финский залив, Неву и Ладожское озеро. Время в дороги в одну сторону займет около 5 дней, рассказала руководитель проектов агентства по развитию бизнеса региона Савонлинна Savonlinna business services Алена Цимбалова.
«Сейчас проводят изучение этого маршрута, расчет, поиск инвесторов. У нас есть один инвестор из Швейцарии — у них уже есть круизные корабли, которые работают в России», — приводит слова Цимбаловой ТАСС.
Среди вопросов, которые необходимо решить — поиск подходящего корабля. Проход осложняет ширина Сайменского канала. Размер водоема не позволяет пропускать крупные суда.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между Петербургом и французским Гавром могут запустить морские круизы.