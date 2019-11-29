Между Петербургом и Гавром планируют запустить круизы

Между Петербургом и Гавром планируют запустить круизы
Порт во французском Гавре. Фото: pixabay.com

Морские круизы могут запустить между городами-побратимами — Петербургом и французским Гавром. Инициативу озвучил губернатор Александр Беглов на встрече с мэром Гавра Жан-Батист-Гастином.

«Санкт-Петербург и Гавр – морские города. Предлагаем наладить тесное взаимодействие между нашими портами, в том числе в области модернизации инфраструктуры, обмена специалистами, организации стажировок», — сказал он.

Беглов добавил, что для развития круизного туризма между Россией и Францией есть серьезный потенциал. Петербург, по словам губернатора, планирует создать свою круизную компанию.

На встрече также обсудили сотрудничество в сфере торговли, малого и среднего бизнеса, в вопросам обеспечения безопасности питьевой воды и снижения загрязнения окружающей среды.

Власти Петербурга, по словам Беглова, в 2020 году намерены организовать во Франции масштабный проект «Петербургская рождественская магия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте планируют открыть порт для круизных лайнеров.

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