В Кронштадте появится порт для круизных лайнеров

В акватории Кронштадта в ближайшие несколько лет намерены открыть порт, в котором смогут останавливаться круизные лайнеры.

Об этом сообщила член рабочей группы по развитию города Ксения Шойгу в ходе туристического форума UNWTO. Сейчас проводятся переговоры с портом «Моби Дик», в ходе которых обсуждается возможность создания еще одной точки для швартовки судов. Глубина и существующая инфраструктура порта позволят круизным лайнерам здесь останавливаться.

Шойгу считает, что дополнительная точка для швартовки оживит Кронштадт и повлияет на увеличение туристического потока.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Кронштадт хотят сделать островом-музеем. В Кронштадте планируют создать экономическую зону для отдыха и туризма. В ближайшее время там хотят отремонтировать несколько исторических объектов – туристы со всей России и мира захотят побывать в крупнейшем в истории Военно-морского флота остров-музей.