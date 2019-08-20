Кронштадт хотят сделать островом-музеем

Там планируют открыть центр образования, науки и боевой подготовки кадров ВМФ и военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот».

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщается Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга. В Кронштадте планируют создать экономическую зону для отдыха и туризма. В ближайшее время там хотят отремонтировать несколько исторических объектов – туристы со всей России и мира захотят побывать в крупнейшем в истории Военно-морского флота остров-музей. Это принесет средства в бюджет, которые пойдут на развитие Кронштадта.

Сейчас для реализации проекта собирают рабочую группу, в которую войду профильные ведомства и организации. План действий подготовят уже в следующем году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Кронштадте местную достопримечательность закатали в асфальт. Возле моста висит информационный щит, где указано, что покрытие на проезжей части временное, и оригинальная дорога будет восстановлена. Капитальный ремонт Пенькового моста завершится в октябре текущего года.