В Кронштадте местную достопримечательность закатали в асфальт

Пеньковый мост из чугунных чашек закатали в асфальт в Кронштадте. Прежний облик переправы вернется в октябре. Об этом рассказали пользователи в соцсетях.

В Кронштадте проходит капитальный ремонт Пенькового моста. Чугунные шашки с моста сняли и отправили на реставрацию. На время работ переправу закатали в асфальт.

Возле моста висит информационный щит, где указано, что покрытие на проезжей части временное, и оригинальная дорога будет восстановлена. Капитальный ремонт Пенькового моста завершится в октябре текущего года.

Для справки добавим, что Пеньковый мост был построен в 1873 году. Покрытие из чугунных шашек применялось для кронштадтских мостовых в начальный период их строительства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что движение по трассе «Кола» будет ограничено из-за развода Ладожского моста. На федеральной автодороге «Кола» 5 августа в период с 15:00 до 15:45 перекроют движение транспорта.