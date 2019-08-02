Движение по трассе «Кола» будет ограничено из-за развода Ладожского моста

На федеральной автодороге «Кола» 5 августа перекроют движение транспорта.

Как стало известно Gazeta.SPb, на трассе федерального значения «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 5 августа 2019 года) 5 августа 2019 года полностью перекроют движение автотранспорта на 45 минут.

В период с 15:00 до 15:45 будет производиться разводка моста через Неву, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти. . Разведение моста вызвано проходом по реке баржебуксирного состава «Бригадир Гусев», «РБ-47», «РБ-48» и «Рейдовый-5».

«Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на набережной Фонтанки перекроют движение из-за съемок фильма «Шерлок Холмс в России».